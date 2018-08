Fredriksens gasrederi finder ny CEO

Det John Fredriksen-kontrollerede gasrederi Flex LNG har nu udpeget en ny CEO, der dermed afløser Jonathan Cook, der fratrådte sin stilling tidligere på året.

Den nye topchef er fundet internt i rederiet, da det bliver den hidtidige CFO Øystein M. Kalleklev, fremgår det af en meddelelse. Siden oktober sidste år har han været finanschef i rederiet. En stilling som han vil beholde, indtil Flex LNG har fundet en til at tage over.

I slutningen af maj fratrådte Jonathan Cook efter blot et år og to måneder sin stilling som CEO for Flex LNG. Ifølge rederiet var det for at "forfølge andre interesser", og i stedet for Cook blev bestyrelsesmedlemmet Marius Hermansen udpeget som midlertidig topchef, indtil der var fundet en afløser.

Med skiftet udmeldte rederiet, at det primære kerneområde fremadrettet bliver gasskibene og fragt med LNG.

Den nye salgschef Marius Foss, der blev annonceret i slutningen af maj, har nu også tilsluttet sig rederiet, lyder det i den seneste meddelelse. Han er kommet til fra Golar LNG.

John Fredriksen er hovedaktionær i Flex LNG via investeringsselskabet Geveran Trading. Rederiets flåde består pt. af fire skibe, alle bygget i 2018, samt fire nybygninger, hvor de sidste to har levering i 2020.

Fredriksen skifter topchef og sadler om i gasrederi

Fredriksen-selskabs fusion med Exmar går i vasken

Bundlinjen halveret hos Exmar