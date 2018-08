Tankskib slår tidsrekorden på rute nord om Rusland

Sovcomflots LNG-tanker Christophe de Margerie har netop slået tidsrekorden for sejlads nord om Rusland i juli fra den strategiske Yamal-halvø til Bering-strædet uden isbryderassistance.

Det oplyser det russiske tankrederi i en meddelelse.

Turen er blevet tilbagelagt på syv dage og 17 timer, og er ifølge rederiet rekord for den såkaldte Northern Sea Route, som russerne håber kan blive et reelt alternativ til Asien-Europa via Suez.

Skibet tilbagelagde distancen på 2.360 sømil fra havnen i Sabetta på Yamal-halvøen til Cape Dezhnev i Bering-strædet, som er en nøglerute for transporten af gas fra Yamal-anlæggene og østover.

Yamal-halvøen stikker ud i Karahavet, der grænser op til Barentshavet.

Sovcomflot-skibet leverede LNG fra Yamal via Sabetta til havnen i Tangshan i Kina, hvor det ankom i går. Hele turen til Kina tog 18,5 dage.

Sovcomflot etablerer arktisk gas joint venture

Rusland klar til at sælge ud af statsrederi