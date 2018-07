Saudi-Arabien standser tankskibe midlertidigt efter angreb i Det Røde Hav

Saudi-Arabien har torsdag meldt ud, at landet midlertidigt har standset alle sine olieskibe gennem Bab el-Mandeb-strædet i Det Røde Hav efter angreb fra Yemens Houthi-bevægelse på olietankere.

Khalid al-Falih, der er saudiarabisk energiminister, har ifølge Reuters sagt i en meddelelse, at Houthi-bevægelsen onsdag morgen har angrebet to meget store olieskibe i Det Røde Hav.

"Saudi-Arabien standser midlertidigt al olieafskibning gennem Bab al-Mandeb-strædet med øjeblikkelig virkning, indtil der er en bedre forståelse af situationen, og indtil sejling gennem Bab al-Mandeb er sikker," sagde Khalid al-Falih ifølge Reuters.

Skibene, som tilhører Saudi National Shipping Co., fragtede hver 2 mio. tønder olie ifølge Bloomberg. Et af de to skibe blev ramt og fik mindre skader. Ingen personer kom til skade, mens der heller ikke blev spildt olie.

Data fra de amerikanske energimyndigheder, EIA, estimerer, at der i 2016 blev sejlet 4,8 mio. tønder olie og andre fossile brændstoffer til Europa, USA og Asien gennem Bab al-Mandeb-strædet om dagen.

Strædet, der blandt andet også benyttes ved sejling gennem Suez-kanalen, er blot 20 kilometer bredt, hvilket ifølge Reuters gør de gennemsejlende skibe lette at angribe.

Foruden nyheden om Saudi-Arabiens midlertidige standsning har oliemarkedet også modtaget meldingen om, at niveauet for de amerikanske olielagre er faldet til sit laveste siden februar 2015. I uge 29 faldt lagrene med 6,1 mio. tønder mod de forventede 2,3 mio. tønder, udtalte EIA onsdag.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,45 dollar mod 73,31 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,38 dollar mod 68,43 dollar onsdag eftermiddag.

Iran vil svare igen, hvis USA blokerer for olieeksport

Handelskrisen kan få Kina til at fri til EU på topmøde

Det har aldrig været så dårligt at sejle med råolie