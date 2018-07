Handelskrigen spiser af laster med naturgas fra USA til Kina

Den eskalerende handelskrig mellem Kina og USA viser sig nu i antallet af laster med den flydende naturgas LNG mellem de to lande over de seneste måneder. Ifølge Reuters har Kina de seneste to år været aftager af godt 14 pct. af eksporten af gassen fra USA. Men de seneste måneder er det faldet dramatisk.

Faktisk har bare ét skib sejlet med LNG fra USA til Kina i maj måned, mens ingen skibe sejlede i juni. Til sammenligning var der 14 sejladser i årets første fire måneder, skriver nyhedsbureauet.

Det er dog ikke kun på grund af handelskrigen, at antallet af laser er faldet, siger en talsmand fra et kinesisk statsejede energiselskab, som vil være anonym. Også sæsonmæssige udsving spiller ind, blandt andet stigende LNG fra Australien. Desuden er et skib fra USA på vej mod Kina i denne måned, mens op mod tre andre tankskibe uden en destination kan være på vej mod Kina, skriver Reuters.

I 2017 blev Kina den største importør af LNG, hvor regeringen arbejder på at ændre milliardlandets energimix til mere bæredygtige former og komme væk fra kul.

