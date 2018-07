Medie: Diamond S også på vej ind i konsolideringsspil

Diamond S, der er skabt af den tidligere shippingmagnat og nuværende amerikanske handelsminister Wilbur Ross, er i gang med at undersøge mulighederne for at tage del i konsolideringen i produkttank.

Ifølge en kilde Tradewinds har talt med, har Diamond S fået tilknyttet det finansielle rådgivningshus Moelis & Co, som skal undersøge mulighederne fra salg eller fusion af Diamond S. Det sker, fordi de institutionelle investorer bag rederiet er på vej ud.

Det er især selskabet WL Ross & Co, der er grundlagt af Wilbur Ross, der vil ud af aktiviteterne i shipping.

Nyheden om udviklingen i Diamond S, som tidligere er blevet nævnt af analytikere som en oplagt spiller i en konsolidering i produkttank, kommer få dage efter en anden stor historie fra produkttankverdenen.

Mandag i denne uge meddelte BW Group, at selskabet har købt en stor aktiepost i danske Hafnia Tankers. Et træk, som flere peger på, på sigt kan føre til en reel fusion af de to selskaber og skabe en markant produkttankspiller måske med base i København.

