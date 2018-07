BW LPG hæver sit bud på amerikansk konkurrent

En mulig fusion, som vil skabe verdens største gastankrederi, går nu ind i en ny fase, efter at BW LPG har hævet sit bud på Dorian LPG.

I maj afviste amerikanske Dorian et købstilbud fra Singapore-baserede BW LPG, blandt andet fordi man mente, at det prissatte flåden for lavt. Nu forsøger BW LPG så igen med et nyt bud.

Rederiet foreslår en handel, som værdisætter én aktie i Dorian til 8,67 dollars mod 7,86 dollars i det oprindelige tilbud. Accepterer Dorian tilbuddet, så vil aktionærerne få 2,12 aktier i det nye selskab for hver aktie, de ejer i dag.

I forbindelse med tilbuddet meddeler BW LPG desuden, at de har tænkt sig at nominere en række kandidater til bestyrelsen i Dorian.

"Ved nu at hæve tilbuddet så understreger vi BW LPG's tro på, at en handel vil skabe markant værdi for begge selskabers interessenter, og det er nu, at der skal slås til. Det er tydeligt fra vores diskussioner med Dorian-aktionærer, at der er stor støtte til, at selskaberne med det samme skal gå i dialog om den foreslåede sammenlægning og kapitalisere på den gode mulighed," udtaler BW LPG's danske topchef, Martin Ackermann.

BW LPG er en del af BW Group. Bliver rederiet lagt sammen med Dorian, vil flåden dække over 73 gastankskibe.

