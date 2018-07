DHT satser stort på scrubbere til 12 tankskibe: "Vi er velforberedte"

Endnu et større rederi har nu valgt scrubbere som løsningen på de kommende svovlkrav.

Et af verdens største tankrederier DHT Holdings oplyser tirsdag, at det har besluttet at installere scrubbere på 12 af sine VLCC-skibe.

Rederiet har allerede bestilt scrubbere til to nybygninger, og dermed vil DHT snart have scrubbere på 14 af sine skibe.

De globale svovlregler fra IMO træder i kraft 1. januar 2020 og betyder, at skibe enten skal sejle med lavsvovlholdig brændstof eller have installeret scrubbere, som gør det muligt at rense røgen.

Det har sat gang i en heftig debat i shippingindustrien, hvor rederierne længe har diskuteret, hvilken løsning der er den bedste. Nu har DHT så valgt at satse på at rense røgen på foreløbigt 14 skibe fremfor kun at sejle på lavsvovlholdig brændstof.

De har valgt scrubbere Flere rederier satser på scrubbere som løsning på svovlreglerne. Her er et udsnit af nogen af de største navne, som har valgt teknologien. MSC

HMM

Star Bulk

2020 Bulkers

Cargill

Vale

Angelicoussis Shipping Group

Grimaldi

Trafigura

Frontline

DHT

Torm

Norden

Clearlake Shipping

"Vi ser på de kommende svovlkrav fra IMO som en mulighed for DHT frem for en trussel. Vi er velforberedte, og vi er meget glade for det veltimede projekt, vi har sat i søen. Projektet kan potentielt skabe super-profit for de nævnte skibe og booste den allerede markante operationelle fordel for DHT," lyder det i en pressemeddelelse.

Det bliver svenske Alfa Laval, som kommer til at levere scrubber-systemerne til de 12 skibe. DHT har desuden indgået en aftale med et værft, som betyder, at de vil blive installeret i løbet af 2019.

DHT's udmelding kommer på et tidspunkt, hvor flere rederier er begyndt at vælge scrubbere.

Emnet blev desuden vendt på den netop overståede Marine Money-konference i New York, hvor en række skibsejere påpegede, at det kan blive en konkurrencefordel at vælge teknologien.

Det skyldes, at afskiberne muligvis vil foretrække rederier med scrubbere, fordi det kan betyde, at de slipper for at skulle betale en højere fragtpris for de skibe, som skal sejle på den formentlig dyrere lavsvovlholdige bunkerolie.

Det er dog ikke alle, som er overbeviste om teknologien. Verdens største containerrederi, Maersk Line, vil ikke bruge scrubbere.

