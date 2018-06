Wecos tankforretning mindsker underskud i 2017

I et svært tankmarked mindskede Weco Tankers, der er en del af Weco Group i Rungsted, underskuddet.

Det viser regnskabet for 2017 offentliggjort torsdag for rederiet, der ejes af baron Johan Wedell-Wedellsborg. Rederiet, der tidligere gik under navnet Dannebrog Rederi, fik et underskud på godt 4,8 mio. dollars, hvilket var lavere end tabet på 7,2 mio. dollars i 2016.

Omsætningen faldt fra 33,9 mio. dollars til 23,3 mio. dollars sidste år. Rederiet er primært udbyder af tankskibe i handystørrelsen og MR-klassen. Sidste år bliver af ledelesen karakteriseret som et år, hvor markedet for tankskibe blev forværret.

"Året endte som ventet med en negativ markedstrend for tankraterne på grund overudbuddet af MR-tankskibe," skriver ledelsen.

Af Weco Tankers' hjemmeside fremgår det, at rederiet i dag har syv skibe, som ifølge regnskabet fra moderselskabet Weco Group i dag bliver drevet kommercielt af Stena Bulk, som Weco indtil sidste år havde et stort anlagt samarbejde med med Stena Weco.

Ledelsen forventer endnu et udfordrende år for tankfragtraterne på grund af det fortsatte overudbbud af MR-tankskibe, noterer ledelesen i Weco Tankers.

Wedellsborgs shippinggruppe får første underskud i mange år

Wedellsborg hæver overskud i tørlastforretning

Wedellsborgs sidste år i tanksamarbejde sluttede i plus