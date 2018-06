Dorians bestyrelse afviser købstilbud fra BW

Det amerikanske gasrederi Dorian LPG har afvist et købstilbud fra BW LPG og kommer istedet med et opsigtsvækkende modbud.

I sidste måned sendte Singapore-baserede BW et forslag afsted til Dorians bestyrelse, som siden har tygget på tilbuddet.

Fredag har bestyrelsen med formand og topchef John Hadjipateras så valgt at takke nej til en fusion. Det skyldes blandt andet, at handlen værdisætter Dorians flåde af moderne gastankskibe for lavt. Rederiet har også en række andre kritikpunkter (se faktaboks).

"Efter en grundig gennemgang, som er sket i samarbejde med selskabets finansielle og juridiske rådgivere, har bestyrelsen enstemigt besluttet, at forslaget ikke tjener Dorian og dets aktionærernes interesse," lyder det i en meddelsen.

Derfor siger Dorian nej Dorians bestyrelse opremser fire årsager til, hvorfor bestyrelsen har valgt at sige nej til tilbuddet for BW. Tilbuddet værdisætter Dorians flåde af moderne skibe for lavt

Det anerkender ikke, at Dorians kommercielle performance er bedre

Tvinger aktionærerne til at få aktier i et selskab, som har højere gæld

Foreslår en dobbeltnotering i Oslo og New York, som sandsynligvis ikke vil gavne aktionærerne Kilde: Pressemeddelelse fra Dorian LPG Knap for faktaboks Vis Mere

Istedet foreslår Dorian LPG's ganske opsigtsvækkende selv at overtage en del af BW LPG's flåde. Det drejer sig om 17 miljørigtige øko-skibe, som Dorian gerne vil købe.

"Hvis jeres bestyrelse er interesseret i at diskutere den form for konsolidering, så er vi klar til at indgå i diskussionerne om, hvordan det kunne være fordelagtigt," skriver Dorians bestyrelsesformand og topchef John Hadjipateras i et brev til sin kollega i BW LPG, Andreas Sohmen-Pao.

BW LPG's købstilbud er blevet fremsat i slutningen af maj og har en værdi på 1,1 mia. dollars. Ifølge forslaget skulle betalingen ske med aktier i det nye selskab. Det var desuden planen at gå efter en dobbeltnotering i både Oslo og New York for at imødegå Dorians amerikanske aktionærer.

Dorian LPG fremlagde tidligere fredag regnskab for 2017/18, som viste et underskud på 20 mio. dollars, en markant forværring i forhold til året før, hvor bundlinjen viste et minus på 1,4 mio. dollars.

