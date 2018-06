DHT Holdings udpeger ny finansdirektør

Tankrederiet DHT Holdings får ny CFO med Laila Halvorsen, der har været i rederiet i flere år. Hun afløser Eirik Ubøe, der efter 13 år hos DHT har valgt at stoppe, oplyser rederiet i en meddelelse.

Laila Halvorsen har siden 2014 været chef for rederiets kontrol og revision, og hun tiltræder med det samme. Hun har en baggrund fra et andet norsk selskab, Western Bulk, hvor hun var i 17 år.

"På vegne af bestyrelsen, vores aktionærer og alle hos DHT, vil vi genre sig tak til Eirik for hans deidikerede service. Eirik har været et værdifuldt medlem af vores team," siger de to CEO's Trygve P. Mynthe og Svein Moxbes Harfeld i meddelelsen.

