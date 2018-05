IM Skaugen søger kreditorbeskyttelse i Singapore

Det Oslo-noterede gasrederi IM Skaugen og to af sine fuldt-ejede datterselskaber har søgt om beskyttelse ved en domstol i Singapore som led i en finansiel restruktureringsplan.

Det skriver nyhedsmediet Fairplay.

Ansøgningen, der omfatter IM Skaugen SE og de to selskaber SMIPL Pte og IMSPL Pte, gør det muligt for Skaugen at opnå beskyttelse mod krav fra kreditorer, mens selskabet forhandler med långivere om sine gældsforpligtelser og forretninger.

IM Skaugen præsenterede en plan om restruktureringen i april.

