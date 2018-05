BW LPG vil købe konkurrent i milliardhandel

BW LPG vil overtage konkurrenten Dorian LPG i en handel, som vil skabe verdens største gasrederi.

Købstilbuddet er blevet fremsat mandag og har en værdi på 1,1 mia. dollars. Betalingen vil ske med aktier i det nye selskab.

Går handlen igennem, så vil den skabe en ny kæmpe på markedet for transport af LPG. BW LPG er allerede verdens største LPG-rederi, og det nye selskab vil få en flåde på 73 gastankskibe.

"Vores tilbud repræsenterer en unik og overbevisende mulighed for at maksimere værdien for både Dorian og BW LPG's aktionærer. Ved at kombinere Dorians kvalitetsflåde og operatioenlle platform med BW LPG's skibe og ekspertise vil vi skabe en større samlet flåde med bedre geogragfisk dækning, som vil skave værdi for vores kunder," udtaler BW LPG's topchef, Martin Ackermann, i en meddelelse.

"Vores forslag giver Dorians aktionærer mulighed for at få glæde af ejerskabet af et større selskab med en mere likvid aktie, som er bedre positioneret for langtsigtet vækst og succes", lyder det.

