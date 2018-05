Scorpio Tankers indgår kinesisk aftale om seks skibe

Scorpio Tankers har lukket en handel med et kinesisk leasingselskab, som betyder, at rederiet sælger seks af sine skibe for straks at leje dem tilbage i en såkaldt salg- og leaseback-aftale.

Rederiet, som har hjemme i Monaco men er noteret i New York, skriver i en meddelelse, at det sælger seks produkttankskibe til China Huarong Shipping Financial Leasing og lejer dem tilbage i otte år.

Efter tre år har Scorpio Tankers mulighed for at købe skibene tilbage. Rederiet har desuden forpligtet sig til at købe skibene tilbage, når leasingaftalerne udløber.

Den kinesiske aftale forbedrer Scorpio Tankers' likviditet med 48 mio. dollars, fremgår det af meddelelsen. De seks skibe er STI Opera, STI Virtus, STI Venere, STI Aqua, STI Dama og STI Regina.

Det er anden gang inden for kort tid, at Scorpio Tankers indgår en salg- og leaseback-aftale. For knap to uger solgte rederiet fem skibe til et leasingselskab i en lignende aftale.

Scorpio Tankers er en del af Scorpio Group, som også dækker over tørlastrederiet Scorpio Bulkers. Scorpio Tankers råder over en flåde på 109 produkttankskibe.

