Norsk storinvestor rejser kapital til nye supertankere

Norske Hunter Group ASA, der kontrolleres af den norske storinvestor Arne Fredly, har rejst 520 mio. norske kroner i en overtegnet såkaldt private placement til finansiering af nye supertankskibe, VLCC'ere.

Det skriver Hunter i en børsmeddelelse fredag.

Selskabet annoncerede for kort tid siden, at det udvider sit nybygningsprogram af VLCC'ere. I alt ti skibe kan blive leveret over de næste år.

Hver for sig har tre nybygninger, hvor optioner er indløst, en pris på 82,8 mio. dollars og i tillæg investeres der 2,7 mio. dollars pr. skib for en scrubber til at imødekomme de nye svovlkrav. Skibene forventes at blive leveret i løbet af 2020.

"Efter indgåelsen af kontrakten vil selskabet og værftet (DSME, red.) sætte sig ned og forhandle om en tidligere leveringsplan for optionsskibene," lød det i en meddelelse for en uge siden.

