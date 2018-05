Teekays tankrederi får stort underskud i første kvartal

Canadiske Teekay Tankers, der er en del af olie- og tankkonglomeratet Teekay Corporation, fik en tung start på 2018.

Tankmarkedet er fortsat hårdt præget af en overkapacitet af tankskibe og flere olielandes bestræbelser på at sænke deres olieproduktion. Det pressede også Teekays tankrederi, der fik et underskud i de første måneder af året.

Kombineret med en mere moderat flådetilvækst burde det føre til en bedring i tankmarkedet i løbet af den sidste del af 2018 og ind i 2019, Kevin Mackay, president og CEO, Teekay Tankers

CEO og President Kevin Mackay har dog fortsat forhåbninger om en snarlig bedring i markedet, hvor andre aktører som Euronav og Scorpio Tankers indtil videre har leveret store tab i år.

"Mens vi forventer, at tankmarkedet forbliver under pres på kort sigt, forbliver vi opmuntrede omkring en betydelig stigning i ophugning af tankskibe og en stærk, global efterspørgsel efter olie, som er forventes gennem resten af året og ind i 2019. Kombineret med en mere moderat flådetilvækst burde det føre til en bedring i tankmarkedet i løbet af den sidste del af 2018 og ind i 2019," siger han i en regnskabsmeddelelse.

"Et cyklisk lavpunkt"

Han uddyber, at man i første kvartal fortsat har taget tiltag til at styrke rederiets position i et tankmarked, der er på "et cyklisk lavpunkt."

Selvom den samlede omsætning steg med godt 38 mio. dollars, viste bundlinjen et nettotab på 19,2 mio. dollars i første kvartal. En forværring i forhold til et overskud på 3,7 mio. dollars i samme periode af sidste år.

Teekay Tankers' ejede flåde består af 52 skibe fordelt på segmenterne suezmax, aframax og LR2-skibe.

Rederiet har også indgået en salg- og leaseback-aftale for syv tankskibe. De ventes at øge likviditeten med 36 mio. dollars.

Endelig har Teekay Tankers valgt at droppe sin kvartalsmæssige udbyttebetaling til aktionærerne.

Omsætningen reduceret

For hele konglomeratet faldt omsætningen med knap 150 mio. dollars til 394 mio. dollars. Nettotabet, der kan henføres til aktionærerne i Teekay, landede på 20,6 mio. dollars, hvilket var en klar forbedring i forhold til et underskud på 45,3 mio. dollars i samme periode af sidste år.

Bedringen på bundlinjen kom blandt andet fra et bedre cashflow fra gruppens FPSO-fartøjer, som har direkte eksponering mod en stigende oliepris, kommenterer danske Kenneth Hvid, president og CEO for Teekay Corporation.

"Vi mener, at vores LNG- og offshore-forretninger befinder sigt på et positivt bøjningspunkt, og vi forbliver opmuntrede af de forbedrede vilkår for vores tankforretning i takt med, at vi nærmer os 2019," siger han.

Udover tankrederiet består Teekay Corporation af Teekay LNG Partners og Teekay Offshore Partners.

