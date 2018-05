Maersk Tankers lukker ned i Iran efter Trumps atom-exit

Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af atomaftalen får nu Danmarks største tankrederi til at afvikle sine forretninger i landet.

Maersk Tankers, som er ejet af Mærsk-familiens holdingselskab, har besluttet sig for foreløbigt at lukke ned i Iran som følge af den amerikanske exit.

I en meddelelse til ShippingWatch oplyser rederiet, at det vil afvikle sine nuværende kontrakter i landet fra 4. november, hvor de amerikanske sanktioner mod landet bliver genindført.

Vi vil opfylde kundeaftaler indgået før 8. maj og sikre, at de er afviklede før 4. november, som det bliver krævet af de genindførte sanktioner Maersk Tankers i en meddelelse

"Maersk Tankers har transporteret laster for kunder ind og ud af Iran i begrænset omfang. Vi vil opfylde kundeaftaler indgået før 8. maj og sikre, at de er afviklet før 4. november, som det bliver krævet af de genindførte sanktioner. Vi overvåger udviklingen tæt og vurderer den potentielle konsekvens for vores aktiviteter, mens vi fortsætter dialogen med vores kunder for at informere dem om eventuelle forandringer," lyder det i et skriftligt svar.

Hvorvidt det betyder, at Maersk Tankers trækker sig helt ud af Iran, er uklart. ShippingWatch har forgæves forsøgt at få rederiet til at uddybe sin meddelelse, men mandag har en kilde fortalt til kreditbureauet S&P Platts, at Maersk Tankers ikke længere indgår aftaler i Iran.

USA's udtræden af atomaftalen blev annonceret på et pressemøde forrige tirsdag, hvor Donald Trump fortalte, at han ikke længere stoler på, at Iran lever op til aftalen. Derfor vil USA genindføre sine økonomiske sanktioner mod landet.

Torm lukker også ned

Den amerikanske beslutning har fået rederier og andre shippingselskaber til at genoverveje deres aktiviter i Iran. Frygten er især, at rederierne vil miste adgang til kapital i amerikanske banker, mens der også kan opstå tvivl om forsikringer.

Søndag advarede den amerikanske præsidents sikkerhedsrådgiver, John Bolton, samtidig europæiske virksomheder mod, at de kan blive ramt af amerikanske sanktioner, hvis de fortsætter med at handle med Iran.

Flere tankrederier var ellers vendt tilbage til det olierige land, efter at sanktionerne blev løftet i januar 2016. Det gælder blandt andet danske Torm, som nu også har valgt at træde på bremsen i Iran.

Vi følger situationen nøje og følger altid reglerne. Derfor er vi også stoppet med at tage nye aftaler på Iran Nina Lomborg, senior communications manager, Torm

Over for ShippingWatch bekræfter Torm, at man ikke længere indgår nye aftaler i Iran som en direkte konsekvens af USA's exit fra atomaftalen.

"Vi følger situationen nøje og følger altid reglerne. Derfor er vi også stoppet med at tage nye aftaler på Iran," siger senior communications manager Nina Lomborg.

Mens USA vil forlade atomaftalen, så har den stadig opbakning fra de resterende parter, EU, Tyskland, Frankrig, Rusland og Kina. Irans udenrigsminister kommer desuden til Bruxelles tirsdag for at diskutere aftalens fremtid.

EU har desuden lovet at se nærmere på mulighederne for at beskytte europæiske virksomheder, som vil fortsætte med at gøre forretning i landet.

