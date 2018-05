Nye Iran-sanktioner kan øge USA's eksport af LNG

De amerikanske tankrederier, der eksporterer LNG, kan måske komme til at nyde godt af de sanktioner, der ellers får resten af tankmarkedet til at forvente negative forstyrrelser.

Den asiatiske import af LNG vokser, og da prisen på LNG i USA er presset i bund, kan det betyde, at eksporten af naturgassen kan øges. Det skriver Bloomberg.

"Jeg tvivler på, at det var en medvirkende grund for administrationen til at indføre sanktionerne, for vi har ikke så meget opbygget kapacitet til LNG-eksport," siger Anastacia Dialynas, der er energianalytiker hos Bloomberg og tilføjer:

"Men hvis det resulterer i en strukturelt set højere oliepris, gør det uden tvivl de amerikanske laster mere attraktive."

Foreløbigt er der kun to amerikanske selskaber, der eksporterer LNG. Det er Cheniere Energy Inc. og Dominion Energy Inc.

Storbank: Olieprisen kan stige til 100 dollars i 2019

Søforsikringsselskaber: Iran-sanktioner får "betydelige konsekvenser" for shipping

Trumps Iran-exit skaber uro hos rederierne