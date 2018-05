Hafnia Tankers laver lille overskud i svært marked

Det danske produktankrederi Hafnia Tankers kommer ud af årets første måneder med et lille overskud.

Bundlinjen for første kvartal af 2018 viser et overskud på 427.000 dollars. Det fremgår af en regnskabsmeddelelse.

Rederiet er dog ikke gået fri af de svære markedsvilkår for produkttankmarkedet, og resultatet er da også lavere end samme periode af sidste år. Her lød overskuddet på seks mio. dollars.

Driftsresultatet lander i et plus på 7,7 mio. dollars i første kvartal af 2018 mod et overskud på 12,1 mio. dollars sidste år. Indtjeningen er skabt på baggrund af en stabil omsætning på 52,6 mio. dollars.

Generelt fortsætter den positive trend med stigende efterspørgsel for raffinerede produkter og et mindre udbud af nybygget tonnage, men til gengæld har efterspørgslen på den korte bane primært nedbragt lagrene i stedet for at øge den søbårne transport Hafnia Tankers

Mens der er bred enighed blandt konkurrenter og analytikere om, at 2018 allerede har været et svært år for produkttank, så er Hafnia Tankers dog fortrøtningsfulde for fremtiden.

I meddelelsen lægger Hafnia Tankers desuden vægt på, at selskabet har en kontantbeholdning på 58,6 mio. dollars og en arbejdskapital på 52 mio. dollars. Der er desuden ingen forfalden gæld før januar 2022.

Hafnia Tankers flåde dækkede ved udgangen af marts over 42 produkttankskibe. LR1-skibene har haft en gennemsnitlig bruttoindtjening per dag på 13.825, mens det samme tal lyder på 15.325 for MR-skibene og 13.850 for SR-skibene.

