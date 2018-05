Klaus Nyborg forlader bestyrelsen i Odfjell

Klaus Nyborg, bestyrelsesformand og tidligere topchef i Norden, træder ud af bestyrelse i det norske tankrederi Odfjell.

Rederiet skriver i et referat fra generalforsamlingen, at Klaus Nyborg forlader bestyrelse for at få tid til andre forpligtelser. Foruden at være formand i Norden er Klaus Nyborg blandt andet næstformand i DFDS, Bunker Holding og Uni-Tankers.

"Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke Klaus Nyborg for hans værdifulde bidrag til selskabets turn-around de seneste år," lyder det i en meddelelse.

Odfjells bestyrelse består de kommende to år af formand Laurence Ward Odfjell, Christine Rødsæther, Jannicke Nilsson og Hendricus N. J. Smits.

Odfjell SE har hovedkvarter i Bergen i Norge og har danske Kristian Mørch som CEO. Rederiet specialiserer sig i kemikalietank.

