Maersk Tankers ansætter ny CIO

Torben Ruberg bliver ny CIO i Maersk Tankers.

Han kommer fra en stilling som CIO i Falck A/S, hvor han har været i en tilsvarende stilling i de seneste 14 år.

"Jeg er stolt over at byde Torben velkommen i Maersk Tankers. Hans omfattende ledererfaring og gode resultater på at levere globale it-omstillinger vil være et nøgleaktiv for Maersk Tankers. Vi optimerer og udbygger vores it, som vil bidrage til, at Maersk Tankers kan blive et digitalt produkttankselskab og mere agilt og omkostningseffektiv i vores operationer," siger Tommy Thomassen, der er chief technical officer i Maersk Tankers.

Toben Ruberg blev i 2015 udnævnt til CIO of the Year og IT Decisionmaker of the Year. Han er uddannet fra DTU.

