Dorian går sammen med Hyundai om retrofit

Dorian er ved at finde rederiets svar på de kommende globale svovlkrav og har indgået en aftale med Hyundai Global Service for at undersøge det nærmere.

Sammen vil de to parter undersøge muligheden for at opgradere hovedmotorerne på op mod 10 af Dorians store gasskibe, VLGC'ere, oplyser de to i en meddelelse.

Ved at kunne opgradere skibene med dual fuel teknologi, kan skibene bruge flydende petroleumsgas, som skibene i dag sejler med, som brændstof og dermed leve op til kravene om ikke at bruge brændstof med mere end 0,5 pct. svovl om få år.

"Lasten, som vores skibe transporterer, er en energikilde med veldokumenterede miljøfordele i forhold til andre brændstoffer. Vi har taget det her initiativ med flere mål om både at være en ansvarlig borger og med potentialet til at nå en betydelig konkurrencemæssig fordel, som vil gøre godt for både vores kunder og aktionærer," siger CEO John Hadjipateras i meddelelsen.

I september sidste år lavede Dorian sammen med American Bureau of Shipping et studie for at evaluere brugen af LPG som brændstof i shipping. Ifølge selskabet er LPG et godt alternativ til de andre mulige brændstoffer som LNG, methanol og marinegasolie, som ventes at erstatte højsvovlsbrændstoffer i dag.

