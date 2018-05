155 nye skibe kan forlænge tankredernes kvaler

En stort antal nybyggede skibe truer med at kvæle enhver kim til et opsving på det hårdt pressede tankmarked, vurderer Drewry.

Ifølge analysehuset vil der komme 155 nye tankskibe på vandet i løbet af i år, og det er mere, end hvad efterspørgslen på transport af råolie kan bære. Derfor må rederierne også forberede sig på, at de lave rater kan fortsætte et godt stykke tid endnu.

"Mange skibsejere peger på stærk olie-efterspørgsel, stor ophugning og sværere adgang til finansiering som faktorer, som kan få tankredernes lykke til at vende hurtigere end forventet. Vi tror imidlertid på, at presset fra udbudssiden vil fortsætte med at være en enorm udfordring," skriver Drewry i et nyt notat.

Spådommen kommer som reaktion på kvartalsregnskabet fra det toneangivende tankrederi Euronav, som for nylig fremlagde tal for første kvartal. Et regnskab som med al tydelighed viste, at problemerne for 2017 er fortsat ind i det nye år.

"Fragtraterne for råolieskibe blev ved med at være usædvanligt svage i årets første kvartal på grund af presset fra udbudssiden. Lav Opec-produktion, trækning på lagrene og mange leveringer af nybygninger forværrede situationen yderligere for shipping-selskaber i tank" skriver Drewy.

Analysehuset advarer derfor rederierne og andre investorer mod at bestille billige skibe i håbet om at tjene en hurtig gevinst, når markedet igen vender til det bedre. Det vil kun gøre nedturen længere, lyder det.

"De afgørende katalysatorer for, at tingene bliver bedre, er stigende eksport af råolie fra USA på de lange ruter og en potentiel stigning i ophugningen. Men væksten i efterspørgslen er ikke tilstrækkelig til at absorbere den yderligere kapacitet på 48 VLCC'er, 38 suezmax'er og 68 aframax'er (i alt 28,8 mdwt), som bliver leveret i 2018," skriver Drewry i sin analyse.

