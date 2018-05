Analytiker: Tank kan overraske i Norden-regnskab

Indtjeningen for produkttankdivisionen kan overraske positivt, når tørlast- og tankrederiet D/S Norden onsdag offentliggør regnskab for første kvartal af 2018.

Det vurderer senioraktieanalytiker hos Jyske Bank Frans Høyer i en analyse. Til gengæld ser det mindre godt ud for tørlastforretningen, forklarer han.

"Indtil videre ser signalerne fra konkurrenternes regnskaber for første kvartal af 2018 ud til at være lettere negative i forhold til vores forventninger for D/S Nordens tørlastforretning, men positive i forhold til deres produkttankskibe," siger Frans Høyer.

"Der er kommet regnskaber fra nogle af Norden-konkurrenterne, der viser en bedre trend i produkttank. Både hvilke rater, de fik i første kvartal af 2018, og hvilke rater, de er booket ind med i andet kvartal. Her tyder det på, at der er fortsat opgang i andet kvartal," siger Frans Høyer.

Samtidig peger han på, at nye raffinaderier i Mellemøsten kan bidrage til bedre indtjening for produkttankdivisionen.

"De bygges i dag mest på eksportmarkederne, hvorimod man i importmarkederne i Europa og USA af miljøhensyn ikke ønsker nye raffinaderier," siger han.

"Det bør på sigt føre til en strukturel stigning i transportafstandene på olieprodukterne."

Frans Høyer pointerer samtidig, at svovlkravet fra den internationale søfartsorganisation IMO, hvor skibene fra og med 2020 skal mindske udledningen svovl fra deres udstødning, betyder, at raffinaderierne skal omstille deres produktion.

"Det vil give lokale forskydninger i markedet og øge behovet for transport af olieprodukter," siger han.

Igen hverdag i tørlast

Hvor produkttankdivisionen ifølge Frans Høyer kan overraske positivt, har han ikke de samme forventninger til tørlastforretningen.

"Kina har været en meget kraftig drivkraft for kul og jernmalm i en periode, og lagrene er blevet høje. Så der ser vi risiko for, at det bliver hverdag igen," siger han.

Er forventningerne i tørlast kommet for højt op?

Ifølge Frans Høyer vil der også være fokus på den indre værdi af selskabet.

"Der vil være meget fokus på selskabets indre værdi, og her vil bedre udsigter for skibenes indtjening være med til at øge skibsværdierne," siger Frans Høyer.

Norden ventes at offentliggøre regnskab onsdag d. 2. maj. kl. 08.30.

Norden nævnes som køber af Kirk-skibe

Tre ting har sænket Klaveness' optimisme i tørlast

Norden kan få minus på tankforretning i 2018

Rindbo: Tørlast er kommet oven vande igen