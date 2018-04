Norsk rigmand smider penge i kriseramte Skaugen

En norsk rigmand med rødder i shippingbranchen vil skyde penge i det kriseramte gasrederi I.M. Skaugen, som har kæmpet for at lande en redningsplan igennem længere tid.

I en opdatering skriver det børsnoterede rederi, at investeringsselskabet Kistefos er klar til at tilføre tre mio. dollars. Pengene skal bruges til at betale långiverne tilbage og sikre ledelsen tid til at udvikle et nyt gasprojekt i Afrika.

Kistefos er fuldt ud ejet af den norske investor Christen Sveaas. Han er blandt andet kendt for sit ejerskab af tørlastrederiet Western Bulk Chartering og offshorerederiet Viking Supply Services, men går altså nu også ind i markedet for fragt af flydende naturgas, LNG.

De nye penge er del af bestræbelserne på at redde I.M. Skaugen.

Planerne led et alvorligt knæk november sidste år, da samarbejdspartneren Teekay LNG Partners trak sig fra forhandlingerne om en refinansiering og i stedet hæv seks gasskibe ud af en fælles pool ved navn Norgas.

Siden da har I.M. Skaugen arbejdet på en ny plan for fremtiden – en plan som rederiet afslørede flere detaljer om i en markedsopdatering onsdag aften. Mest bemærkelsesværdigt er en ny selskabsstruktur, som tilsyneladende også byder på et navneskifte.

Skifter navn og satser på Afrika

I sin plan foreslår ledelsen at gøre selskabet Norgas Carriers til moderselskab i koncernen. Norgas Carriers er i dag et datterselskab, som dækker over det kuldsejlede pool-samarbejde, men skal fremover overtage alle rederiets aktiviteter.

Det betyder, at Norgas Carriers overtager skibe og kontrakter, men også gælden i I.M. Skaugen. For at kunne betale sine långivere bliver der udstedt præferenceaktier i Norgas Carriers for tre mio. dollars.

Det nye selskab vil ikke blive børsnoteret. Nuværende aktionærer får mulighed for at købe en tilsvarende andel af de nye præferenceaktier. Christen Sveaas og hans selskab Kistefos har dog sikret sig tegningsretten på mindst 20 pct. af præferenceaktierne.

Når refinansieringen er i hus, er det planen at skifte fokus fra fragt af LPG og kemikalier til LNG. Selskabet er allerede i fuld gang med et projekt i Afrika, hvor man skal hjælpe regeringen i et unavngivent land med at etablere produktion, salg og transport af LNG.

Pengestrømmen fra kontrakterne når dog ikke at komme i hus før, at selskabets lån forfalder, og derfor er der brug for at refinansiere inden da. Långiverne skal tage stilling til planen på en ekstraordinær generalforsamling 25. april.

