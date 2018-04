Torm køber tre nye MR-skibe finansieret med nye aktier

Torm investerer 93 mio. dollar i tre nye MR-skibe. Rederiet udnytter optioner på bygning af de tre skibe på Guangzhou Shipyard International. Skibene forventes leveret i 2019 til og med første kvartal 2020, oplyser Torm i en meddelelse til fondsbørsen.

I forbindelse med købet har rederiet ligeledes fået tilsagn om finansiering på op til 63 mio. dollars fra KfW og ABN Amro.

Torms administrerende direktør, Jacob Meldgaard, siger i meddelelsen, at prisen på skibene er attraktiv, når han sammenligner med den nuværende markedspris:

"Og vi mener, at det er et fornuftigt tidspunkt at sikre ny brændstofbesparende tonnage, der lever op til ballastvandkonventionen og er klargjort til IMO's svovludledningskrav i 2020," siger han i en kommentar.

Jacob Meldgaard tilføjer, at de tre skibe er fuldt finansierede via kapitalrejsningen samt lånetilsagnene.

Torm har siden 2017 købt ni MR-skibe og to LR1-skibe for i alt 352 mio. dollar.

