Russiske olieudfordringer kan ramme tankmarkedet

Med genvalget af Vladimir Putin som Ruslands præsident ventes energipolitikken i det store land ikke at ændre sig i løbet af de næste seks år.

Det er så længe, embedsperioden løber for præsidenten, der blev genvalgt for fjerde gang i marts.

Men selv om politikken ligger fast i Rusland, kan tankmarkedet stadig blive påvirket, skriver analysehuset AXS Marine i sit ugentlige nyhedsbrev Alphatanker.

"Den nuværende politik om at øge eksporten af råolie østpå på bekostning af eksporten vestpå vil forsat ramme det vestlige Aframax-marked," skriver Axs Marine om markedet for skibe, der kan fragte i omegnen af 600.000 tønder råolie.

Det er sanktionerne, der blev pålagt Rusland i 2014, som stadig spøger.

"Det kan blive endnu værre, hvis sanktionerne fortsætter. Det kan blive vanskeligt for Ruslands "upstream"-sektor at opveje fald i de nuværende oliefelter, hvis der ikke bliver tilført ny teknologi og viden til at udvinde nye oliefelter," skriver Axs Marine.

Analysehuset pointerer, at de russiske olieselskaber indtil videre har været dygtige til at udnytte deres egne teknologier og materialer.

"Men fremadrettet har russiske selskaber manglende evner indenfor vitale områder: Dybdegående arktiske undersøgelser og fracking-teknologi til udnyttelse af skiferolie og avanceret udnyttelse af oliefelter," skriver analysehuset.

