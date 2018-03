JP Morgan: Ophugning af supertankskibe tager til

Raterne for de helt store tankskibe er begyndt at komme sig oven på en længere periode med lave indtjeningsniveauer.

Ifølge en markedsrapport fra investeringsbanken JP Morgan steg spotraterne for de såkaldt VLCC-skibe (Very Large Crude Carrier) i sidste uge til lige knap 10.000 dollars – næsten en tredobling af niveauet ugen før med 3.393 dollars.

Markedet så med JP Morgans øjne god efterspørgsel i Mellemøsten og Vestafrika, mens færre skibe var ledige, idet "det høje niveau af ophugning sandsynligvis er begyndt at påvirke udbud og efterspørgsel."

"Yderligere to VLCC'ere blev solgt til ophugning i sidste uge, hvilket år til dato bringer antallet op på 16 skibet. Det synes at være en ret spektakulær skrotrate på 8,3 pct. i første kvartal af 2018. På den anden side blev to optioner på VLCC-skibe udnyttet i sidste uge, hvilket tilføjede to skibe til ordrebogen," skriver JP Morgan.

Der er forventning om, at graden af ophugning i sektoren vil tage til i år. For nylig vurderede Frontlines CEO Robert Hvide Macleod over for ShippingWatch, "at 2018 bliver et år med rigtig meget ophugning. Mellem 30 og 40 VLCC'ere er ikke urealistisk, det kan give tæt på nulvækst i VLCC-flåden."

År til dato ligger spotrateniveauet på 6.392 dollars, skriver JP Morgan i sin markedsrapport. Det er fortsat en del lavere end i 2017, hvor niveauet ifølge JP Morgan lå på 17.805 dollars – over en halvering fra 2016.

Frontlines CEO: Ophugning kan skabe nulvækst i VLCC-flåden i år

Europæiske raffinaderier først i køen til amerikansk skiferboom

Kæmpeterminal kan give amerikansk olieeksport et løft