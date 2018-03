Teekay Tankers satser på destillater til at overkomme svovlkrav

Teekay Tankers vælger destillater i rækken af muligheder for at overholde de internationale svovlkrav, der træder i kraft i 2020.

Til den tid må svovlindholdet i skibes brændstof maksimalt være på 0,5 pct., og alternativt skal skibene have installeret en scrubber ombord. Derfor er rederne i gang med at undersøge alle de mulige løsninger til at overholde svovlkravene, hvor blandt andet marinegasolie, lng og en række destillater kan være måder at overholde kravene på.

"1. januar 2020 er lige rundt om hjørnet, og vi ruster os alle til det," lyder det fra Teekay Tankers Ashley Noronha, der er regional commercial operations manager, til Platts.

Hun tilføjer:

"Vi vil bestemt ikke ændre vores eksisterende skibe til at kunne sejle på lng eller til at kunne sejle på scrubbere for at nå deadline; så størstedelen af vores skibe vil bruge destillater."

De få skibe, der ikke skal sejle på destillater, vil komme til at sejle på nogle ECA-brændstoffer.

Teekay Tankers venter rateopsving frem mod 2019

Teekay vil hente 200 mio. dollars på børsen

Teekay og Wärtsilä halverer CO2-udslip med nyt skib