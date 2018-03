Torm rammer plus i 2017 i svært tankmarked

Trods et ringe produkttankmarked i 2017 kom Torm med et overskud på bundlinien omend yderst beskedent.

Rederiet fik et overskud før skat på 3 mio. dollars i 2017 mod et underskud på 142 mio. dollars i 2016 og lander dermed i det spænd, som rederiet tidligere havde varslet med et overskud på mellem 0 og 5 mio. dollars.

"Jeg er tilfreds med, at vi i 2017 forbliver profitable til trods for et vanskeligt produkttankmarked," siger executive director Jacob Meldgaard i en regnskabsmeddelelse.

"Torms resultat for 2017 er tilfredsstillende, når man tager markedsforholdene i betragtning, og et stærkt resultat i sammenligning med konkurrerende rederier," tilføjes det i regnskabet.

Torms timecharterrater nåede op på 14.621 dollars pr. dag, hvilket lå under niveauet for 2016, hvor raterne nåede op på 16.050 dollars om dagen.

"Trods en solid forbrugerdrevet efterspørgsel efter raffinerede olieprodukter havde de rekordstore globale lagre af raffinerede olieprodukter, som blev opbygget i 2015 og 2016, en negativ indvirkning på produkttankmarkedet i 2017."

"Nedbringelse af lagrene var et dominerende tema i 2017, hvilket naturligvis havde en negativ effekt på efterspørgslen i produkttanksegmentet. Faktisk faldt de globale lagre af raffinerede olieprodukter med en mængde svarende til et tab af potentiel transportvolumen på 4 pct.," skriver ledelsen i regnskabet.

Torm har i 2017 købt seks MR-skibe ind, og ordrebogen ligger på i alt ti skibe fordelt på fire LR2-tankere, fire MR-tankere og to LR1-skibe.

2017 var også året, hvor Torm kunne meddele, at rederiet blev børsnoteret i New York. Det skete i december.

Ved udgangen af 2017 havde Torms samlede flåde inklusiv de seks nybygninger en værdi på 1,66 mia. dollars ud fra mægleres vurdering. Rederiets flåde består af i alt 80 skibe.

