Kæmpeterminal i USA kan spare raffinaderier tid og penge

En ny mulighed for at laste olie ombord på de helt store olietankskibe i den amerikanske golf kan reducere tid og omkostninger, men også afhængigheden af tradere for asiatiske raffinaderier.

Det vurderer skibsmægleren Braemar ACM, skriver Bloomberg.

Årsagen er, at de helt store skibe nu kan blive lastet på amerikansk område via dybvandsterminalen, som er opereret af Louisiana Offshore Oil Port (LOOP).

Ifølge Bloomberg er terminalen den eneste i USA, som er i stand til at håndtere de store tankskibe. I sidste måned sejlede den første fuldt lastede supertanker herfra med kurs mod Kina.

Den største gevinst for asiatiske købere kan imidlertid være købernes mulighed for at skære tradernes margin ved at benytte LOOP. Annop Singh, analytiker hos Braemar ifølge Bloomberg.

Ifølge Braemar kan muligheden for eksport via de store skibe ramme traderne og deres rolle som mellemmænd i handler, hvor asiatiske raffinaderier køber amerikansk olie, og som til tider omfatter, at flere mindre skibe skal transportere olien ombord på større skibe på havet.

Udover omkostnings- og tidsmæssige fordele "kan den største gevinst for asiatiske købere imidlertid være købernes mulighed for at skære tradernes margin ved at benytte LOOP. Det skyldes, at de fleste købere af amerikansk olie i Asien tager leverede tønder fra tradere, som traditionelt har været bedre til at håndtere shippinglogistik," lyder det fra Annop Singh, analytiker hos Braemar ifølge Bloomberg.

Dog er det usandsynligt, at traderne helt mister deres forretning, vurderer mægleren, som forventer, at der i snit kun vil være en til to VLCC'ere om måneden, som vil sejle fra LOOP's terminal.

LOOP-terminalen blev ombygget sidste år til at kunne håndtere de store tankskibe, mens andre amerikanske havne stadig ikke har dybgang nok til at servicere skibene.

