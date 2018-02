Hafnia Tankers sælger tankskib

Hafnia Tankers har netop indgået en aftale med et unavngivet japansk selskab om et salg af tankskibet MT Hafnia.

Af en pressemeddelelse fra det danske produkttankrederi fremgår det, at der er tale om en "sale and leaseback"-aftale, hvor Hafnia Tankers lejer skibet på en 12 år lang bareboat-charterkontrakt med årlige købsoptioner fra år fire og fremad.

Salget er ifølge Hafnia sket til markedsværdi og giver en positiv likviditetseffekt på omkring 8,7 mio. dollars, hvilket styrker "en allerede stærk kapitalposition," lyder det.

"Lejekontraktens profil gør det muligt for selskabet at overholde sin strikte politik om at fastholde en lav cash-breakeven. Transaktionen er blevet fuldbyrdet," og skibet er blevet leveret til udlejeren," lyder det i meddelelsen.

LR1-tankskibet MT Hafnia er bygget i 2010.

Af Hafnia Tankers' flådeopgørelse fremgår pt. 37 skibe "på vandet." I tillæg har selskabet indchartret 5 skibe.

