Avance Gas forventer bedre LPG-marked i år

Avance Gas forventer, at LPG-markedet vil rette sig lidt op i løbet af 2018.

"Ved udgangen af januar 2018 lød ordrebogen på 35 skibe, hvoraf syv skibe er sat til levering i år. Den resterende ordrebog vil blive leveret i 2019 og 2020. Med et allerede højt udnyttelsesniveau af VLGC-flåden, forventer vi en forbedring af fragtmarkedet gennem 2018 baseret på en øget amerikansk LPG-eksport og begrænset nyt udbud af ny tonnage," skriver LPG-rederiet i årsregnskabet for 2017.

Et bedre marked er stærkt efterspurgt af LPG-rederne, efter at markedet igen i 2017 var hårdt presset især i tredje kvartal, hvor raterne nåede bunden. Fjerde kvartal var lidt bedre.

Hos Avance Gas blev forbedringen imidlertid opvejet af, at rederiet fik otte skibe leveret i tredje kvartal, og kapaciteten dermed blev øget. Avance Gas driver en flåde på samlet set 14 VLGC'ere.

Årsrapport Avance Gas 2017 Foto: Årsrapport Avance Gas 2017

Omsætningen hos Avance Gas lå i 2017 på i alt 110,9 mio. dollars, hvilket var et fald fra 143,9 mio. dollars i 2016. Bundlinjen blev til gengæld forbedret, omend den stadig var negativ.

I 2017 fik Avance Gas et minus på 54,6 mio. dollars, mens resultat i 2016 var et underskud på 68 mio. dollars.

For nylig viste regnskabet for konkurrenten Dorian LPG, at de svære markedsvilkår også har givet sig aftryk på Dorians bundlinje.

Dorian LPG har store forventninger til svovlkrav i 2020

BW LPG mindsker underskuddet

BW køber op i Dorian LPG