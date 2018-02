Kæmpeterminal kan give amerikansk olieeksport et løft

USA's største olieterminal, Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), er ved at gøre klar til for første gang at sende en ladning råolie afsted på en supertanker, segmentets største skibstype.

Hvis sejladsen er en succes, kan det give den stigende amerikanske produktion af skiferolie et markant eksportløft, skriver Bloomberg.

Muligheden for at laste råolie på de helt store tankskibe, der kan sejle med op til to mio. tønder olie, vil gøre det betydeligt billigere at eksportere råolien til raffinaderier rundt omkring i verden.

LOOP-terminalen blev ombygget sidste år til at kunne håndtere de store tankskibe, mens andre amerikanske havne stadig ikke har dybgang nok til at servicere skibene.

Kan ramme Opecs arbejde

Det internationale energiagentur IEA advarede så sent som tirsdag, at den amerikanske olieeksport til dels kan spænde ben for Opecs anstrengelser for at nedbringe det globale olieoverskud og presse priserne yderligere i vejret.

"Nu hvor overskuddet er reduceret så drastisk, er aftalens succes tæt på en realisering," sagde IEA ifølge Bloomberg med henvisning til oliesammenslutningens produktionsloft.

Men hovedpointen af ifølge IEA stadig, at "hurtigt stigende produktion fra ikke-Opec lande, med USA i spidsen, sandsynligvis vil stige mere end efterspørgslen."

Opec er dog ikke bekymret over skiferudviklingen.

De Forenede Arabiske Emiraters energiminister og formand for Opec, Suhail Al Mazrouei, har dog nedtonet bekymringerne.

"Skifer kommer, og forventningen er, at den vil komme stærkere end i 2017, og det er noget, vi er nødt til at holde øje med. Men alle faktorer taget i betragtning tror jeg ikke, at vi se nogen større forstyrrelse af markedet," sagde Suhail Al Mazrouei ifølge mediet.

Opec nedtoner følger af høj amerikansk produktion

Nu forudser Goldman Sachs en oliepris på over 80 dollars