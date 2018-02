Nordic American Tankers får stort underskud i 2017

Tankrederiet Nordic American Tankers fik et stort tab i 2017, som var præget af lave rater for at sejle med råolie.

Rederiets ledelse tror dog på bedre tider allerede i år, fremgår det af en regnskabsmeddelelse.

For hele 2017 lød driftsresultatet på et minus på 46,2 mio. dollars mod et overskud på 53,3 mio. dollars i 2016. Bundlinjen for året viser et underskud på 75,5 mio. dollars. I 2016 lød tabet på 4,4 mio. dollars.

Omsætningen fra skibene er samtidig faldet. I 2017 lød omsætningen 154,6 mio. dollars mod 236,7 mio. dollars i 2016.

Rederiet kan dog glæde sig over, at det gør fremskridt med sin refinansiering. Der er således rejst 110 mio. dollars i ny kapital, mens finansieringen af tre nybygninger også er på plads. Dertil kommer en ny kreditfacilitet, som skal erstatte en ældre låneaftale.

Nordic American Tankers er kontrolleret af den norske reder Herbjørn Hansson og er noteret på New York Stock Exchange. Trods underskuddet har selskabet valgt at udbetale et udbytte til aktionærer på 3 cents per aktie.

Samtidig tror ledelsen på, at 2018 vil blive bedre for tankmarkedet. Det skyldes blandt andet, at det går bedre for verdensøkonomien. Optimismen står i kontrast til vurderingen hos flere af konkurrenterne, hvor eksempelvis Stena Bulk forventer, at 2018 bliver endnu et svært år.

Nordic American Tankers har en flåde på 33 suezmax-tankskibe, inklusiv tre nybygninger. Gennemsnitsalderen er 13 år.

