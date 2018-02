Røkkes Ocean Yield køber fire supertankere

Skibsejeren Ocean Yield, der er en del af Kjell Inge Røkkes Aker-koncern, køber fire supertankskibe (VLCC) af græske Kyklades Maritime Corporation.

De fire skibe er ved at blive bygget og skal med aftalen sejle på 15-års bareboat charterkontrakter for Kyklades' datterselskab Okeanis Marine Holdings, fremgår det af en meddelelse fra Ocean Yield.

Der er tale om fire helt nye skibe, som pt. bliver bygget af sydkoreanske Hyundai Heavy Industries med forventet levering i løbet af 2019. Den samlede sum pr. skib er 83,75 mio. dollars, hvoraf sælgerens kredit udgør 9,5 mio. dollars, fremgår det.

"Vi er glade for at udvide vores relation med Okeanis Marine Holdings med investeringen i fire moderne VLCC'ere med langvarige bareboat-charterkontrakter og fem års sub-charteraftaler til shippingdelen af et stort industrielt konglomerat. Investeringen er foretaget ved historisk lave aktivværdier og vil øge vores ebitda charter backlog med omkring 16 pct. til 3,4 mia. dollars fra i dag," lyder det i meddelelsen fra Ocean Yields CEO Lars Solbakken.

Okeanis Marine Holdings, som er en del af Kyklades Maritime Corporation, har i forvejen chartret et suezmax-tankskib af Ocean Yield. Med aftalen vil det græske holdingselskab have optioner på at tilbagekøbe skibene i løbet af charterperioden.

