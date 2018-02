Ardmore: Lav flådevækst sætter scenen for bedring i produkttank

Toplinjen gik frem for produkttankrederiet Ardmore i 2017. Alligevel blev bundlinjen forvandlet fra plus til minus i forhold til 2016.

Det fremgår af regnskabet fra rederiet, der netop er blevet offentliggjort.

Fra CEO Anthony Gurnee lyder det i regnskabet, at Ardmore fortsætter med at eksekvere på sin strategi til trods for "svage vilkår i chartermarkedet."

Med stærke resultater, en moderne flåde, lav omkostningsstruktur og indtægtsdage, der vil stige igen i 2018, mener vi, at Ardmore står godt rustet til at udnytte det forventede opsving i chartermarkedets og dermed skabe stærke afkast og værdiforøgelse for vores aktionærer," Anthony Gurnee, CEO, Ardmore

"Ikke desto mindre mener vi, at underliggende forhold vil være fremherskende i 2018; Efterspørgselsvæksten i olie forbliver fortsat fast, da den globale økonomi fortsætter med at styrkes, og olielagrene er reduceret til mere normaliserede niveauer, hvilket gør handelsaktiviteten i stand til at fortsætte og genindføre et yderligere lag af tonne-mile-efterspørgsel for MR'ere (Medium Range, red.)," kommenterer han og fortsætter:

"Samtidig er væksten for MR-skibe mindre end 1 pct. hvilket sætter scenen for en potentiel stærk og vedholdene bedring af chartermarkedet."

Gurnee: Står godt rustet

Mens omsætningen gik frem med omkring 31,5 mio. dollars til 195,9 mio. dollars, så blev det bundlinjen til et minus på 12,4 mio. dollars før skat mod et overskud på 3,8 mio. dollars i 2016.

Såvel driftsomkostningerne for rederiets skibe samt afskrivninger steg i løbet af året med 6,5 og 4,2 mio. dollars til henholdsvis 62,9 og 34,3 mio. dollars. Endelig steg Ardmores udgifter til gebyrer og sejlads til 72,8 mio. dollars mod 37,1 mio. dollars i 2016.

I fjerde kvartal alene lød underskuddet på 3,8 mio. dollars før skat, hvilket nogenlunde var på samme niveau som fjerde kvartal i 2016. For rederiets skibe lød den gennemsnitlige TCE-indtjening på 12.583 dollars om dagen i fjerde kvartal – en stigning på 276 dollars i forhold til samme periode året før.

Rederiet har fortsat fokus på blandt andet driften og omkostninger, lyder det fra CEO Anthony Gurnee. Samtidig fremhæver han leveringen af skibet Ardmore Sealancer, et MR-skib på 47.500 dwt, der kom på rederiets hænder i januar i år.

JP Morgan ser tegn på "fladt kvartal"

I en kommentar fra JP Morgan på regnskabet bemærkes det, at det set på rederiets bookinger tegner til at blive et "fladt første kvartal."

Ardmore har fået dækket 45 pct. af sine MR-spotdage til 13.300 dollars om dagen. Ifølge banken er det en smule over fjerde kvartal, mens det er under, hvad der var ventet på forhånd. Samtidig er kemikalietankskibene stort set alle dækket til 12.000 dollars for kvartalet.

