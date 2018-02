Avis: BW Pacific kan være på vej på Oslo Børs

Det tyder på, at BW Pacific igen kan være på vej mod en børsnotering.

Det skriver Tradewinds på baggrund af anonyme kilder, der forventer, at BW Pacific vil forsøge at blive noteret på Oslo Børs. Selskabet er verdens 13. største produkttankrederi, og rederiet overvejede i 2015 en børsnotering.

I forvejen har BW Group to selskaber noteret på Oslo Børs – BW LPG og BW Offshore.

BW Group siger til Tradewinds om rygterne:

"BW Group har en stærk balance i sig selv. Men vi understøtter vækst og spreder risiko gennem private partnerskaber, børsnoterede platforme, obligationsmarkedet og via banker. Vi fortsætter med at overveje, hvad der er bedst for forretningen."

