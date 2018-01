Teekay vil hente 200 mio dollars på børsen

Det canadiske selskab Teekay Corp. satte tirsdag to initiativer i søen for at hente flere penge til selskabet.

Teekay Corp. er blandt andet moderselskab til Teekay Tankers og Teekay Offshore og er som det første begyndt et aktiesalg af i alt 10 mio. aktier. Salget kan potentielt indbringe 100 mio. dollars, skriver Teekay Corp. i en meddelelse.

Samtidig har selskabet også planer om via salg af obligationer at rejse 100 mio. dollars, fremgår det af en anden meddelelse.

"Selskabet forventer at bruge nettoprovenuet for obligationsudstedelsen til generelle formål i selskabet, som f.eks. kunne være, blandt andre ting, en tilbagebetaling af en portion af sin udestående gæld og lægge fundamentet for ny arbejdende kapital," skriver Teekay.

Teekay og Wärtsilä halverer CO2-udslip med nyt skib

Teekay bygger gaspool og trækker sig fra norsk samarbejde

Canadiske Teekay venter bedre tankrater i 2018