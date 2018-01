Sanchi er den værste olieulykke siden Deepwater Horizon

Foto: Ritzau Scanpix/AFP/Transport Ministry of China

Olieudslippet fra det iranske tankskib Sanchi ud for den kinesiske kyst bliver kun større. Siden weekenden er olieudslippet efter tankskibet tredoblet i størrelse, og det anses nu som det værste siden katastrofen med boreriggen Deepwater Horizon, der i 2010 sank i Den Mexicansk Golf og ledte flere millioner liter olie ud i havet.

I øjeblikket er der tre oliebræmmer efter tankskibet, der efter otte dage i flammer sank. Tilsammen dækker de et område på omkring 332 kvadratkilometer, oplyste de kinesiske myndigheder for nylig, skriver Business Insider.

Det er stadig ikke klart, hvor stort olieudslippet bliver, men de kinesiske myndigheder udtrykte i sidste uge voksende bekymring for, at bunkerolie var begyndt at lække fra det sunkne skib.

Foto: Ritzau Scanpix/Reuters

Det iranske tankskib var på vej mod Sydkorea fra Iran, da det kolliderede med et Hongkong-flaget tørlastskib. Ombord havde det 136.000 ton kondensat. De 32 besætningsmedlemmer omkom alle i ulykken.

Olie fra forlist tankskib spreder sig over stort område

Brændende tankskib synker efter en uge: Ingen overlevende