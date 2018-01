Torm vil bruge ny kapital til mulig flådevækst

For at fremskaffe yderligere kapital til blandt andet en mulig udvidelse af flåden har Torm valgt at udstede i alt 11.920.000 nye A-aktier til en kurs på 8,39 dollar eller 51 kr.

Torm vurderer, at den store interesse i den rettede emission vil få positiv effekt på Torm-aktiens likviditet fremover. Torm

De nye aktier udstedes uden fortegningsret for Torms nuværende aktionærer og er placeret hos danske og udenlandske institutionelle investorer, fortæller Torm i en meddelelse tirsdag morgen.

Nettoprovenuet fra den rettede emission kan ifølge rederiet blive brugt til generelle selskabsformål, finansiering af eksisterende nybygningsforpligtigelser og finansiering af potentiel flådevækst - enten ved udnyttelse af eksisterende nybygningsoptioner på op til fire brændstofbesparende og højteknologiske produkttank-nybygninger fra Guangzhou Shipyard International eller ved køb af skibe, der allerede er i drift, til en attraktiv pris.

"Torm vurderer, at den store interesse i den rettede emission vil få positiv effekt på Torm-aktiens likviditet fremover. Torms hovedaktionær, OCM Njord Holdings S.à r.l., et helejet datterselskab af fonde forvaltet af Oaktree Capital Management, har vist sin støtte til Torm og den rettede emission ved at tegne 8.214.548 styk nye aktier til et samlet beløb på 68,9 mio. dollar," skriver Torm i meddelelsen.

Sent mandag offentliggjorde Torm i en anden meddelelse forventninger til 2017. De lyder på en driftsindtjening (ebitda) i intervallet 155-160 mio. dollar og et resultat før skat i intervallet 0-5 mio. dollar eksklusiv eventuelle nedskrivninger som følge af den årlige værdiforringelsestest.

Ved udgangen af 2017 udgjorde Torms tilgængelige likviditet 405 mio. dollar, bestående af likvide beholdninger på 134 mio. dollar og 271 mio. dollar i uudnyttede kreditfaciliteter, eksklusiv finansiering fra den hollandske bank ABN AMRO.

