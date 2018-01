Torm vil udstede nye aktier med støtte fra kapitalfond

Torm vil udstede et stort antal nye aktier for blandt andet finansiere en udvidelse af sin flåde af produkttankskibe.

I alt vil det danske tankrederi, som er noteret i både København og New York, udstede 12.459.767 nye A-aktier. Det svarer til lidt under 20 pct. af de eksisterende A-aktier.

Rederiet oplyser i en meddelelse, at emissionen er garanteret af storaktionæren, kapitalfonden Oaktree Capital Management, som i dag sidder på 63,5 pct. af A-aktierne. Kapitalfonden har forpligtet sig til at garantere op til 100 mio. dollars, svarende til lidt over 600 mio. kr.

Pengene fra emissionen skal blandt andet gå til finansiere den eksisterende ordrebog, mens det også kan komme på tale at bruge den nye kapital til at udvide flåden.

Det kan enten ske ved at udnytte optioner på op til fire nybyggede produkttankskibe hos det kinesiske værft Guangzhou Shipyard International eller ved at købe brugte skibe til attraktive priser.

Nyheden om aktieemissionen kommer samme dag som en markedsopdatering fra Torm. Her oplyser rederiet, at det forventer at få et driftsresultat (ebitda) på 155-160 mio. dollars og et resultat før skat på 0-5 mio. dollars i regnskabsåret 2017.

Rederiet oplyste desuden, at det har udnyttet en option på bygningen af to LR-tankskibe. Skibene koster i alt 74 mio. dollars og ventes at blive leveret i en periode fra 2019 og frem til første kvartal af 2020.

I forbindelse med de to nybygninger har Torm fået tilsagn fra den hollandske bank ABN AMRO om skibsfinansiering på op til 50 mio. dollars med forbehold for dokumentation, fremgår det af meddelelsen.

Torm er noteret på Nasdaq i København og på Nasdaq i New York.

