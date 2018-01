Myndigheder frygter bunkerlæk fra sunket tankskib

Brændstof fra det iranske tankskib Sanchi, der sank sidste weekend, er måske begyndt at lække fra skibet.

Det er meldingen fra de kinesiske myndigheder, og det understreger ifølge Reuters risikoen for forurening.

Sent torsdag meddelte myndighederne, at flere olieudslip var blevet spottet af fly, skibe og satellitter omkring ulykkesstedet. Modsat det kondensat eller letolie, som Sanchi skulle fragte fra Iran til Sydkorea, er selve brændstoffet meget sværere at fjerne fra havet, når det først er lækket.

De tre nye udslip dækker tilsammen et område over 20,7 kvardratkilometer. I alt er der rapporteret 22 udslip, hvor prøver fra fire af stederne overskred standarder for petroleum. Tirsdag fortalte en talsmand fra den amerikanske kystvagt, at olien fra Sanchi ligger i en 13 kilometer lang og 11 kilometer bred bræmme, hvis bevægelser følges nøje i tilfælde af et vejrskifte i området.

Sanchi sank søndag med 136.000 ton kondensat i lasten efter flere eksplosioner ombord og efter at have været i brand i en uge. Branden opstod, da skibet den 6. januar kolliderede med tørlastskibet CF Crystal i farvandet omkring 160 sømil øst for Shanghai.

Myndighederne har opgivet af finde overlevende blandt de 32 besætningsmedlemmer ombord.

Brændende tankskib synker efter en uge: Ingen overlevende

Redningsfolk bjærger to omkomne på iransk tankskib