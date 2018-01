Brændende tankskib synker efter en uge: Ingen overlevende

Så skete det frygtede. I over en uge har det iranske tankskib været i brand og drevet rundt, og nu er skibet Sanchi sunket. Det oplyser kinesisk stats-tv søndag ifølge flere medier.

Efter at have bjærget to omkomne besætningsmedlemmer lørdag, er der ikke længere noget håb om at finde overlevende fa tankskibet, der siden 6. januar har været omsluttet af flammer i Det Østkinesiske Hav. Det oplyser myndighederne ifølge iransk stats-tv.

Dermed formodes alle 32 besætningsmedlemmer, hvoraf 30 var iranere og to bangladeshere, at være omkommet.

Branden brød ud, da olietankeren Sanchi stødte sammen med et tørlastskib ud for Kinas østkyst. Det skete cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding. Siden blev tre besætningsmedlemmers lig fundet. De resterende 29 er der ikke gjort rede for.

Foto: Ritzau Scanpix/Reuters

Skibet havde 136.000 ton såkaldt let olie ombord, og derfor har flere luftet frygten for en miljøkatastrofte. Indtil videre er der dog ikke noget stort udslip, siger kinesiske talsmænd ifølge BBC.

Besætningen på tørlastskibet, der sejlede under Hongkong-flag, blev reddet i sikkerhed.

Årsagen til sammenstødet er fortsat uklar.

Foto: Ritzau Scanpix/AFP/Transport Ministry of China

I oktober omkom 13 kinesiske fiskere, efter at deres båd kolliderede med en olietanker fra Hongkong. Ulykken skete i internationalt farvand cirka 250 sømil kilometer fra den japanske øgruppe Oki.

