Skuld har forsikret begge skibe i tankskibsulykke

Det norske søforsikringsselskab Skuld har kaskoforsikret det brændende tankskib Sanchi og ansvarsforsikret det tørlastskib, CF Crystal, det kolliderede med lørdag aften den 6. januar i det østkinesiske Hav.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB ifølge Dagens Næringsliv.

"Vi har såkaldt hovedansvar for kaskodækningen af Sanchi, men vores finansielle ansvar er kun på 15 pct.," siger Ståle Hansen, topchef i Skuld, til NTB.

Kinesiske fartøjer og redningsmandskab kæmper tirsdag på tredje døgn fortsat med at få styr på det brændende iranske tankskib Sanchi i farvandet 160 sømil øst for Shanghai.

Samtidig synes håbet om at finde overlevende blandt de 32 besætningsmedlemmer at svinde. Et omkommet besætningsmedlem blev mandag bjærget i vandet tæt på skibet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vanskeliggøres arbejdet med at bekæmpe branden og søgningen i et stort område for mulige overlevende af dårligt vejr, kraftig vind, regn og store bølger.

Samtidig er der fortsat frygt for, at skibet kan eksplodere og udløse en stor miljøkatastrofe, hvis hele lasten ledes ud i havet.

