Dansker ind i topledelsen hos Scorpio Tankers

På mandag begynder Lars Dencker Nielsen i jobbet som kommerciel direktør i Scorpio Tankers, hvor han kommer til fra Jellicoe Tankers.

"Efter lang tids snak og diskussion og overvejelse har jeg aftalt med min partner i Jellicoe, at jeg forlader vores velfungerende setup, og vi har lavet en god aftale," siger han til ShippingWatch og fortsætter:

"Scorpio Tankers er en meget, meget stor virksomhed med rigtigt mange skibe. Jeg kender folkene bag rederiet gennem mange år, og de havde brug for en med forståelse for at drive så mange tankskibe. Det har jeg gjort før, og derfor har vi lavet en aftale."

Han understreger, at forholdet mellem det selskab, han forlader, og som han selv var med til at stifte, og det han begynder i, er rigtig godt.

Begyndte hos Norden

Lars Dencker Nielsen begyndte sin shippingkarriere i Norden, hvor han senest bestred posten som chartering manager for Asien indtil september 2000.

Fra Norden rykkede han til BP, hvor han først var regional chartering manager for selskabets flåde og senere global chartering manager, dvs. leder af hele olieselskabets flåde fra juni 2004 og otte år frem.

I december 2012 var Lars Dencker Nielsen med til at stifte Jellicoe Tankers, som i 2017 drev en flåde på 41 tankskibe og har kontor i London og Singapore.

I Scorpio Tankers kommer Lars Dencker Nielsen til at få kommercielt ansvar for en flåde, der ifølge den seneste virksomhedspræsentation af Scorpio Tankers fra oktober 2017 løber op i 106 ejede tankskibe, 19 tankskibe på time- eller bareboat charter og tre bestilte MR-tankere.

