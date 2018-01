Taiwan-oliehandler mistænkt for salg til Nordkorea

En taiwanesisk forretningsmand er mistænkt for at stå bag salg af olieprodukter til Nordkorea i strid med FN's sanktioner mod landet. Det skriver South China Morning Post.

Anklagemyndigheden i Taiwan mener, at forretningsmanden Chen Shih-hsien, der tidligere på ugen blev løsladt mod kaution ved en lokal domstol, er hovedmanden bag overførslen af en olielast på åbent hav, da tankskibet Lighthouse Winmore (foto) overførte 600 ton olie til et nordkoreansk skib.

Lighthouse Winmore blev i oktober beslaglagt af de sydkoreanske myndigheder.

Anklagemyndigheden i Taiwan mener, at Chen var bevidst om olieoverførslen, ligesom han skulle have givet fejlagtige oplysninger i eksportdokumenter om, at skibets destination var Hongkong.

Chen har angiveligt oplyst, at han solgte olie gennem en kinesisk mellemmand.

De sydkoreanske myndigheder har tidligere oplyst, at Lighthouse Winmore var lejet af det taiwanesiske Billions Bunker Group registreret på Marshall Islands. Ifølge taiwanesiske medier har selskabet samme adresse som Chens øvrige selskaber.

Også myndighederne i Panama er begyndt at granske deres skibsregister i forbindelse med en række tankskibe, der er blevet sortlistet af FN, fordi de angiveligt er nordkoreanske, men sejler under andre flag.

Trafigura afviser rolle i ulovligt oliesalg til Nordkorea

To tankskibe beslaglagt i Sydkorea

Kinesiske tankskibe mistænkt for oliesalg til Nordkorea

Nordkoreanske tankskibe henter olie i Rusland