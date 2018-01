Mægler: Nye LNG-skibe truer væksten de kommende år

Halvdelen af de bestilte LNG-skibe blev ikke leveret sidste år, viser en rapport fra mæglerne Banchero Costa ifølge Seatrade Maritime. På kort sigt var det gode nyheder for LNG-rederne, da flåden bare voksede med fem pct. til 490 skibe og oplevede de højeste rater på kort og langt sigt i tre år.

Men det varer sandsynligvis ikke ved. De manglende leveringer af nye skibe lægger et stort pres på de kommende år, hvor ordrebogen ligger på 20 pct. af den samlede flåde.

"Det kan true væksten i 2018," skriver mæglerne og henviser til, at over 100 skibe skal leveres mellem 2018 og 2020, hvor størstedelen lander de næste to år, skriver Seatade Maritime.

Derfor vil udskydelsen af leveringer fortsætte, men på et lidt lavere niveau end sidste år. Mæglerne regner med en udskydelse på omkring 30 pct., men kalder det for konservativt sat. Hvis rederne vælger at udskyde 30 pct., vil det betyde en vækst i flåden på ni pct. i år og 7 pct. i 2019.

