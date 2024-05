Krisen i Det Røde Hav har sendt både fragtrater og shipping-aktier i vejret

Det er blevet voldsomt meget dyrere at få fragtet varer på verdenshavene, siden angrebene i Det Røde Hav for alvor begyndte i december sidste år.

Det har også betydet væsentlige aktiestigningerne til rederierne.

Prisen på at få fragtet containere er i perioden steget over 200 pct., siden at den yemenitiske Houthi-bevægelse i slutningen af sidste år begyndte at angribe internationale fragtskibe i Det Røde Hav.

Det er sket i forlængelse af konflikten mellem Hamas og Israel, der eskalerede efter at Hamas angreb flere steder i Israel 7. oktober.

Det har fået de fleste rederier til at omlægge ruterne uden om Det Røde Hav og i stedet sejle den længere rute syd om Afrika. Det øger sejltiden og lægger beslag på mere kapacitet, hvilket har presset priserne i vejret.

I perioden fra 1. december til 31. maj er raterne på containerfragt mellem Shanghai og resten af verden ifølge det toneangivende Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steget med 201,2 pct., viser tal fredag.

Ifølge et andet af de toneangivende indeks, Drewry’s World Container Index (WCI), er fragten i perioden 30. november til 30. maj steget tilsvarende 205,9 pct.

Rederiers aktier i vejret

De store stigninger i fragtpriserne har været med til at trækker aktierne i vejret hos flere af rederierne, der samtidig har udbetalt udbytte i perioden.

Hos både Mærsk og Torm er aktierne steget mere end 20 pct., mens det danske C25-indeks til sammenligning er gået frem med 14 pct.

Mærsk har kunnet se sin B-aktie stige med 21,3 pct. Aktien fik sig dog et ordentligt hak i tuden og faldt med knap 15 pct., da rederiet fremlagde årsregnskab 8. februar og i den forbindelse sløjfede sit aktietilbagekøbsprogram og fremlagde en svag prognose for hele året, da det dengang var uvist, hvor længe angrebene i Det Røde Hav ville vare ved.

I sit regnskab for første kvartal løftede Mærsk dog bunden af forventningerne.

”Efterspørgslen i markedet nærmer sig den øvre ende af de forventninger, vi har baseret vores guidance på, og krisen i det Røde Hav er fortsat uløst,” lød det dengang fra Mærsks topchef, Vincent Clerc.

Han venter dog også, at den store tilgang af nye skibe senere i år og næste år ville udligne markedssituationen på sigt.

Hos tankrederiet Torm er stigningen endnu mere udtalt. Her er aktien gået i vejret med 28,9 pct. siden 1. december.

Også her har rederiet måtte sejle uden om Det Røde Hav, hvilket i forbindelse med årsrapporten ikke var regnet ind i forventningerne, lød det fra topchef Jacob Meldgaard.

Det blev det så i første kvartal, hvor bunden af forventningerne blev løftet med 100 mio. dollar.

”Vi kan se, at den friktion der er i markedet - i Rødehavet - ser ud til at fortsætte en rum tid. Det gør, at vi vil have lidt højere fragtrater,” lød det fra Jacob Meldgaard i forbindelse med regnskabet for første kvartal.

Mindre gunstig har situationen været for tørlastrederiet Norden, der blot har oplevet en aktiestigning på 5,4 pct. i perioden.

Faktisk har angrebene i Det Røde Hav påvirket driften negativt, da der er blevet væsentligt dyrere at skulle chartre nye skibe, som Norden i stor stil benytter sig af.

”På den helt korte bane, har det påvirket os negativt. Rent sæsonmæssigt er første kvartal traditionelt set en stille periode, men med situationen i Rødehavet, hvor en stor del af verdensflåden nu sejler udenom og dermed længere, så har det presset raterne op,” sagde administrerende direktør Jan Rindbo ved regnskabet for første kvartal i slutningen af april.