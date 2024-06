Containerraterne dykker med næsten fem pct.

A.P. Møller-Mærsk må atter se raterne på containerfragt vige.

Det er rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, der endnu engang dykker og nu er faldet for femte uge i træk, når man indregner de to uger hen over det kinesiske nytår.

Over den seneste uge er indekset faldet 4,7 pct. til 1885,74, men indekset er fortsat mere end fordoblet fra samme uge sidste år.

Fire destinationer tegner sig for mere end halvdelen af indekset. Shanghai til Vesteuropa vægter 20 pct., ruter til Middelhavet vægter 10 pct., mens ruter til den amerikanske vestkyst og østkyst vægter henholdsvis 20 pct. og 7,5 pct.

Der er dog fortsat langt fra toppen, som indekset nåede i den første uge af 2022 i 5109,60, hvor flaskehalse oven på coronapandemien havde mangedoblet raterne.

Særligt i andet halvår af 2022 begyndte rateindekset at bevæge sig ned, da de mange flaskehalse i forsyningskæderne blev opløst.

Men rateindekset steg med over 100 pct. mod slutningen af 2023 og i starten af 2024 som konsekvens af angreb på skibe i Det Røde Hav og omlægningen af ruter syd om Afrika. Også den effekt er dog nu begyndt at aftage, selv om konflikten i området varer ved.

Spotraterne beskriver de fragtpriser, som modsat de lange kontrakter ændrer sig løbende.