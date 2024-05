Prisen på containerfragt falder for tredje uge i træk

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, viser et fald på 0,7 pct. til 993,21.

Indekset fortsætter dermed tilværelsen under 1000 efter et par uger i starten af november over niveauet. Den seneste top blev nået i 1067,88 i ugen, der sluttede 3. november.

Spotrateindekset ligger nu 19,2 pct. lavere end samme tid sidste år.

SCFI toppede i den første uge af 2022 i 5109,60, hvor flaskehalse oven på coronapandemien havde mangedoblet raterne.

Særligt i andet halvår sidste år begyndte rateindekset at bevæge sig ned, da de mange flaskehalse i forsyningskæderne blev opløst.

Spotraterne beskriver de fragtpriser, som modsat de lange kontrakter ændrer sig løbende.